Melek Mosso ailesiyle düğün alışverişine çıktı

2021 yılından bu yana aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Sağdıç'tan evlilik teklifi alan Melek Mosso, düğün hazırlıklarına başladı.

Melek Mosso ailesiyle düğün alışverişine çıktı

Klip çekiminde tanıştığı Serkan Sağdıç ile ekimde nikah masasına oturacak olan Melek Mosso, ailesi ile birlikte İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

645f3fa6a46860189cf3c50a.jpgDüğün hazırlığı için ailecek çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Mosso'nun keyifli halleri ve mutluluğu ise dikkatlerden kaçmadı.

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Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek ailesi ile poz veren güzel şarkıcı; "Ailemle alışverişe geldik, düğün alışveriş yapıyoruz çok ve heyecanlıyım” dedikten sonra yanına gelen hayranları da kırmayarak onlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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