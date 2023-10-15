Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı

Şarkıcı Melek Mosso bir süredir birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu. Düğüne dair kareleri ilk kez paylaşan Melek Mosso’nun düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı…
Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 11 Ekim'de dünya evine girdi.
MERSİN'DE EVLENDİLER
Mersin'de nikah masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı.
Birbirlerine "evet" diyen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile de ilk danslarını etti.
Melek Mosso, 11 Ekim’de gerçekleşen düğüne dair kareleri “Mosso Sağdıç 11.10.23” notuyla ilk kez paylaştı.
İşte o fotoğraflar...