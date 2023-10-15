Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı

Şarkıcı Melek Mosso bir süredir birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu. Düğüne dair kareleri ilk kez paylaşan Melek Mosso’nun düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı…

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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 1

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 11 Ekim'de dünya evine girdi.

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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 2

MERSİN'DE EVLENDİLER

Mersin'de nikah masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı.

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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 3

Birbirlerine "evet" diyen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile de ilk danslarını etti.

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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 4

Melek Mosso, 11 Ekim’de gerçekleşen düğüne dair kareleri “Mosso Sağdıç 11.10.23” notuyla ilk kez paylaştı.

İşte o fotoğraflar...

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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 5
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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 6
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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 7
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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 8
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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 9
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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 10
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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 11
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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 12
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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 13
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Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı 14
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