Melek Mosso nikah sonrası özel kareleri ilk kez paylaştı

Şarkıcı Melek Mosso bir süredir birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu. Düğüne dair kareleri ilk kez paylaşan Melek Mosso’nun düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı…