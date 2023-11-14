Melek Mosso evliliği ile ilgili sırrı itiraf etti. Bir ay önce evlenmişti

BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına Melek Mosso konuk oldu. Serkan Sağdıç ile 11 Ekim'de nikâh masasına oturan Mosso, ilişkisiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu

Şarkıcı Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç'ı Instagram'dan ekleyerek ilk adımı attığını söyledi. Mosso, "Ben ekledikten sonra ilk gelen mesaj fotoğraftı. Bir bardak ve arkada benim şarkım dinleniyor" dedi.

"KIZ ARKADAŞLARIMIN ISRARI İLE EKLEDİM"

Biriyle tanışmaktan utandığını söyleyen Melek Mosso, "Utanıyordum, kız arkadaşlarım sağ olsunlar, 'ya saçmalama çok yalnızsın hayatın boyunca başımızda böyle yalnız mı kalacaksın ekle birilerini konuş birileriyle dediler' böyle başladı" ifadelerini kullandı.

"SERKAN İLİŞKİNİN BAŞLARINDA ÇEKİMSERDİ"



Melek Mosso konuşmaya başladıklarında çekimser olanın eşi Serkan Sağdıç olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

O zamanlar çekimser olan oydu. Çünkü ben şarkıcıyım ünlüyüm falan. O böyle biri ile ilişki yaşamak istemiyordu. Öyle olmasın normal biri olsun tanınmış biri olmasın diyordu.

Bunu aramızda da konuştuk. O süreçte ilişkimize ara verdik. Bizden bir şey olmayacak şuan biz bir ara verelim diyerek görüşmeyi kestik. Sonra kısmet bir buçuk yıl sonrasınaymış.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR İLİŞKİ YAŞADIM"



İlişkisi hakkında samimi açıklamalarını sürdüren ünlü şarkıcı, "Ben ilk defa böyle bir ilişki yaşadım. Ben normalde birini görürüm delicesine aşık olurum. Onun peşinden koşarım onu tavlarım. Tavladım diyelim deli gibi yangın bir ilişki sürer. Şarkılar bestelenir, kavgalar, dövüşler… Uçlarda tamamen borderline bir ilişki yaşadım şimdiye kadar olan ilişkilerimde" diye konuştu.

"SERKAN’LA BİRBİRİMİZE DELİ GİBİ AŞIK DEĞİLDİK"



Mosso ayrıca, "Serkan’la tekrar bir araya geldiğimizde ben de çekimserdim, Serkan da çekimserdi. Serkan gelip bana ‘benim kırıklarım var. Ben bunları bir temizleyeyim biliyorsun bekar adamdık. Ben sana tertemiz gelmek istiyorum' dedi. Ben de, 'öyle bir şey yok ama ben de etrafımı bir temizleyeyim. Birbirimize temiz başladık. Başta Serkan’ın tanıdıklarından ‘o çocuk böyle kötü şöyle kötü’ araya fitne sokmak isteyen insanlar muhakkak oldu. Birbirimize deli gibi aşık değildik sadece hoşlanıyorduk. Birbirimize 'seni seviyorum' cümlesini 6 ay sonra kurduk" ifadelerini kullandı.