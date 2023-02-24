Melisa çayı kalp çarpıntısına iyi gelir mi?

KALP ÇARPINTISI EVDE NASIL GEÇİRİLİR?

Doğal yöntemlerle kalp çarpıntısını dindirmek mümkün. Nane, kekik gibi bitkiler evde kalp çarpıntısını geçirmek için kullanılan bitkiler arasında. Ayrıca bazı çayların da kalp çarpıntısına iyi geldiği bilinmektedir. Kalp çarpıntısına iyi gelen bitki çayları arasında lavanta çayı bulunmakta. Kişilerin kalp çarpıntısından dolayı daha da stres yaşaması muhtemeldir. Lavanta ise kokusu ile stresi yatıştırmada ve kişiyi sakinleştirmede etkilidir. Bu nedenle kalp çarpıntısı esnasında lavanta çayı tüketmek tavsiye edilir.

MELİSA ÇAYI KALP ÇARPINTISINA İYİ GELİR Mİ?

Bazı bitki çayları kalp çarpıntısına iyi gelebilir. Bu bitki çaylarından birisi lavanta çayıyken diğeri de melisa çayıdır. Melisa çayının rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi sayesinde kişinin kalp çarpıntısı geçebilir. Aynı zamanda uyku problemi yaşayan kişiler de melisa çayı tüketerek kolayca uykuya dalabilir. Bu sayede kalp çarpıntısından dolayı uykusuzluk çekmenin önüne geçilebilir. Melisa çayı direkt olarak kalp çarpıntısına iyi gelmese de kalp çarpıntısı belirtilerinin azaltılmasında ya da kalp çarpıntısından sonra yaşana huzursuzluk, stres ve uykusuzluk gibi sonuçlara iyi gelebilir.