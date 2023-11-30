Melisa Döngel’den skandal sözler

Kirli Sepeti dizisinde rol alan Melisa Döngel'in "Arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Züleyha Öncü
Melisa Döngel’den skandal sözler

Rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen oyuncu Melisa Döngel'in Haziran ayında Eser Yenenler'in YouTube'daki EYS TV isimli kanalına konuk olduğunda sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

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24 yaşındaki oyuncunun yaptığı itiraf tepki topladı.

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Güzel oyuncu, arkadaşlarının sevgilisini beğenirse geri durmayacağını söyledi.

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İşte Döngel'in o sözleri:

"Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm."

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Döngel'in arkadaşlarının sevgilileri için "Asla yapmam demem, özen gösteririm" şeklindeki sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.

Kimileri durumu eleştirirken kimileri de normal karşıladı.

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