Hizmetçilerin entrikaları dizi oluyor! Kadroda Melisa Döngel de var

Son olarak Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda rol alan Melisa Döngel'in yeni projesi belli oldu. Döngel, lüks bir sitede çalışan hizmetçilerin entrikalarını konu alan Kirli Sepeti adlı dizide başrolü oynayacak.