Hizmetçilerin entrikaları dizi oluyor! Kadroda Melisa Döngel de var

Son olarak Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda rol alan Melisa Döngel'in yeni projesi belli oldu. Döngel, lüks bir sitede çalışan hizmetçilerin entrikalarını konu alan Kirli Sepeti adlı dizide başrolü oynayacak.

Hizmetçilerin entrikaları dizi oluyor! Kadroda Melisa Döngel de var

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde oynayan Melisa Döngel FOX TV'de yayınlanması planlanan Kirli Sepeti dizisinde rol alacak.

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HİZMETÇİLERİN ENTRİKALARINI ANLATACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'n haberin göre, güzel oyuncu Melisa Döngel Med Yapım imzalı Kirli Sepeti dizisiyle anlaştı. Merve Girgin'in kurucu yönetmenliğini yaptığı dizi FOX'ta ekrana gelecek.

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Lüks bir sitede çalışan hizmetçilerin gözünden yaşanan entrikaları ve üstü örtülen sırları anlatan Kirli Sepeti'nde Melisa Döngel "Aylin" rolüne hayat verecek.

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Aylin, temizlikçi Medine'nin ev sahibi olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Dizide Ayça Bingöl (Songül), Serkay Tütüncü (Kahraman), Ceren Moray (Hayriye), Cansu Tosun (Medine), Aydan Şener (Canan), Bestemsu Özdemir (Yasemin) rollerine hayat verecek. Dizi ağustos ayında sete çıkacak.

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