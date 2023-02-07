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Volkan Demirel'e Melo'dan destek geldi

Kahramanmaraş depreminin acıları sarılmaya devam edilirken spor dünyası da tek yürek oldu. Galatasaray'ın eski yıldızı Melo'dan Volkan Demirel'e anlamlı bir mesaj geldi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 01:03
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Melo'dan Volkan Demirel'e destek

Volkan Demirel'e Melo'dan destek geldi
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, yaşanan deprem felaketiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaparken göz yaşlarını tutamayan Volkan Demirel'le ilgili destek mesajı yayınladı.

Melo, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sık sık rekabet içinde olduğu Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in videosunun olduğu paylaşıma destek verdi.

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