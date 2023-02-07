Enkazın içinden video paylaştı. Ayağı merdiven altında kalan adam testere ile korkuluğu kesti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artarken Hatay'da göçük altında kalan bir vatandaşın çektiği video yürekleri dağladı.

Depremden en çok etkilenen Hatay Antakya'da bir vatandaş canını kurtarmaya çalışırken apartmanın merdiveni altında kaldı.

Bacağının üzerine düşen merdiven nedeniyle yerinden kımıldayamayan depremzede etrafındaki testere ile ayağının üzerindeki korkuluğu kesti.

O anları kayıt altına alan vatandaş enkazdan kurtulan diğer kişilerin verdikleri içeceklerle hayata tutunmaya çalıştı.

Videoyu paylaşan depremzedenin hala enkaz altında kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

O anlar TV42 tarafından paylaşıldı.

HATAY'DA BÜYÜK YIKIM!

Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde binalar yıkıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Depremin ardından Antakya’da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.