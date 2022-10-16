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Kadınlar meme kanseri için pedal bastı

Kadıköy'de, Koç Üniversitesi Hastanesi ve Kanser Savaşçıları Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte kadınlar, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla pedal bastı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 16:59
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Kadınlar meme kanseri için pedal çevirdi

Kadınlar meme kanseri için pedal bastı
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Bostancı Sahil'de İsbike önünden başlayan etkinlikte, pembe kıyafetleri ile pembe balonlar bağladıkları bisikletlerine binen katılımcılar, üzerinde "Tüm meme kanseri tedavisi olan kadınlar için pedallıyoruz", afiş ve pankart açtı.

Katılımcılar daha sonra Bostancı Sahil'den Fenerbahçe Sahili'ne, ardından Şaşkınbakkal Paten Pisti'ne kadar pedal çevirerek destek istedi.

Koç Üniversitesi Hastanesi Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ece Dilege, etkinlikle ilgili AA’ya açıklama yaptı. Doç. Dr. Dilege yaptığı açıklamada, meme kanseri farkındalığını hatırlatmak, erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla bir araya geldiklerini açıkladı. Dilege, şunları söyledi:

"Ne yazık ki ülkemizde kadınlar, taramalara yeteri kadar katılmıyor. Belki farkındalığın ya da erken teşhisin öneminin farkında olmadıkları için. Bilenlerin bir kısmının da korkudan ya da farklı, bilmediğimiz çekincelerden dolayı yaptırmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla hiç yılmadan, bıkmadan biz, erken teşhis ve taramanın değerini hatırlatmaya çalışıyoruz. Kadınların 40 yaşından itibaren hiçbir şikayeti ve ailelerinde herhangi bir kanser olmasa bile düzenli meme kontrollerini yaptırmaları, yılda bir kez mamografilerini çektirmeleri gerekir. Devlet hastanelerinde kanser taraması ve kanser tedavileri ücretsiz. Bunu da özellikle hatırlatmak isterim. Bu imkanlardan faydalanmak lazım."

Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç da erken teşhisle, tedavide yüzde 90 oranında başarıdan söz edilmesinde etkinlik ve kampanyaların öneminin büyük olduğunu vurguladı.

 

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