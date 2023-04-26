Memleket Partili aday boş sokakları selamladı

Memleket Partisi İstanbul Milletvekili adayı Hazal Karaoğlan'ın seçim gezisinde çekilen görüntüler gündem oldu.

Memleket Partili aday boş sokakları selamladı

Memleket Partisi İstanbul Milletvekili adayı Hazal Karaoğlan'ın yaptığı seçim gezisinden paylaştığı video dikkat çekti.

Otobüsün kapısından selamlayarak ilerleyen milletvekili adayının boşluğa verdiği selamlar sosyal medyada gündem oldu.

"BÜYÜKÇEKMECE'Yİ MAVİYE BOYADIK"

Karaoğlan'ın o anları "Büyükçekmece'yi maviye boyadık." diye paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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GÖRÜNTÜLER AKILLARA BIDEN’I GETİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın Noel konuşması sonrası kürsüden ayrılırken boşluğa selam vermişti.

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Geçtiğimiz yıl 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzatmış ancak sahnede kendisinden başka kimsenin olmaması dikkat çekmişti.

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