Memleket Partisi’nden zehir zemberek sözlerle istifa etti. Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı

Halk TV'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 29 gün kala partilerden istifalar sürüyor. Memleket Partisi’nde de istifa rüzgarı esiyor.

Manyas İlçe Başkanı Vural Cankır Memleket Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Vural Cankır, "Değerli Memleket Partililer sizin yeriniz kesinlikle bu parti değil. Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" sözleriyle görevinden ve partisinden ayrıldı.

“ÇARPIK ÇIKAR İLİŞKİSİ”

1 yılı aşkın süredir Memleket Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Cankır yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine değil çarpık çıkar üzerine kurulu ilişkilere Balıkesir özelinde şahit olduğum için istifa ediyorum" dedi.

“İNCE PASTADAN PAY ALABİLMEK İÇİN GELECEĞİNİZLE OYNUYOR”

Muharrem İnce'ye sert ifadelerle yüklenen Cankır, "Değerli Memleket Partililer sizin yeriniz kesinlikle bu parti değil. Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NU DESKTELEYECEĞİM

Öte yandan Cankır, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etti.