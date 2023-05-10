Memleket Partisi kurucusu ve milletvekili adayı canlı yayında istifa etti: İnce’nin tek derdi Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek

Memleket Partisi kurucusu Hüseyin Ata Kaşgöz, canlı yayında istifa etti. Milletvekili adaylığından da çekilen Kaşgöz “Muharrem İnce’nin tek derdi Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi kurucusu ve milletvekili adayı canlı yayında istifa etti: İnce’nin tek derdi Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde istifalar yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak partinin Hatay İl Başkanı ve 2. sıra milletvekili adayı Hüseyin Ata Kaşgöz, Halk TV canlı yayınında istifa ettiğini açıkladı.

“Muharrem İnce’nin tek derdi Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek” diyen Kaşgöz, şöyle konuştu:

"Muharrem İnce ile birebir görüşmelerimizde kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini, bir 'bölen' olacağımızı halkın karşısına çıkamayacağımızı söyledim. Bana verdiği cevap, 'olmaz, kazanırım.' Ama altında yatan sebep, Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu kin ve nefret. Bunu bir türlü önleyemedik"

“850'NİN ÜZERİNDE İSTİFA VAR”

Kaşgöz, aldığı son bilgiye göre Memleket Partisi'nden 850'nin üzerinde istifa olduğunu öne sürdü.

Kaşgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki bu istifa eden arkadaşların kimlik bilgileri genel merkezde olduğu için ikinci gün tekrardan kayıtları yapılıyor. Bir daha e-Devlet'ten istifa ediyorlar, iki gün sonra bir daha üye yapılıyorlar. Sayıştay'daki rakam düşmesin diye bu yola da başvuruluyor"

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