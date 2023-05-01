Memleket Partisi'nde üst düzey istifa ‘Seçimde tek yürek olunmalı’

Meşe, açıklamasında 13 gün sonra yapılacak olan seçimler öncesinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İstifa haberi parti içinde ve siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı.

“SEÇİMDE TEK YÜREK OLUNMALI”

Ahmet Meşe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm bileşenlerinin yeniden işlediği bir Türkiye inşa etmek en büyük hedefimizdir.

14 Mayıs seçimi evlatlarımızın geleceğinin belirleneceği, parlamenter rejimin yeniden şekilleneceği, insan onuruna yakışır hukuk ve ekonomik düzene geçişin sağlanacağı kısacası Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı tarihi bir seçim olacağından; bu seçimde tek yürek olunmasının, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin büyük önem arz ettiği bir gerçektir.

Bu nedenle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bu gerçekten hareketle farklı görüşlerde ki siyasi partilerin ve kişilerin bir araya geldiği Millet İttifakının desteklenmesi gerektiği inancındayım.

Bu gerekçelerle Parti meclis üyesi olduğum Memleket Partisinden istifa ettiğimi belirtir, Sayın Muharrem ince ve çalışma arkadaşlarıma yaklaşık iki yıldır bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim."