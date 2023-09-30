Memleket Partisi’nden Ömer Öcalan’ın alçak sözlerine tepki. Seçim yaklaşırken AKP neden sessiz

Memleket Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin kanıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörü ve terörist ele başını öven milletvekili olamaz. Bebek katili terörist abdullah öcalan'ın propagandasını yapan milletvekili hakkında derhal gereği yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Öcalan, katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

Sayın Öcalan, 31 aydır tecrit altındadır, tecrit politikalarına karşı halkımız dört parçada mücadele ediyor. Bu mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içeren açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın bugün katıldığı programda, "terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarda bulunduğu ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığının tespit edildiği kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu açıklamaların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiğinin değerlendirildiği belirtilerek Öcalan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.