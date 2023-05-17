Memleket Partisi’nin milletvekili adayı ikinci turda kime destek vereceğini açıkladı

Memleket Partisi Şanlıurfa Milletvekili Adayı Furkan Çiftçi, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını duyurdu.

Memleket Partisi’nin milletvekili adayı ikinci turda kime destek vereceğini açıkladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı video paylaşımla duyuru yapan Furkan Çiftçi “Merhaba saygıdeğer Şanlıurfalılar ve aziz Türk milleti. Ben Memleket Partisi 28. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı olarak seçimin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldım. Saygıyla kamuoyuna duyurulur.” ifadeleri kullandı.

furkan.jpg

Furkan Çiftçi video ise şunları söyledi “Ben Memleket Partisi 28. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı olarak, bizim genel başkanımız çekildi, o nedenden dolayı ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdik. Fakat seçim ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci turunda ben tekrardan sayın Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldım.” dedi.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı