Memleket Partisi’nin milletvekili adayı ikinci turda kime destek vereceğini açıkladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı video paylaşımla duyuru yapan Furkan Çiftçi “Merhaba saygıdeğer Şanlıurfalılar ve aziz Türk milleti. Ben Memleket Partisi 28. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı olarak seçimin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldım. Saygıyla kamuoyuna duyurulur.” ifadeleri kullandı.

Furkan Çiftçi video ise şunları söyledi “Ben Memleket Partisi 28. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı olarak, bizim genel başkanımız çekildi, o nedenden dolayı ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdik. Fakat seçim ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci turunda ben tekrardan sayın Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldım.” dedi.