Memleketin taşı toprağı kaçak göçmen. Yerin üstünü işgal ettikleri yetmedi şimdi de yerin altına el attılar

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

Borulara Saklanarak Ülkeye Girmeye Çalıştılar

Olay, Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyü Sarıevler mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sırasında, sulama sistemi için döşenen boruların içinde hareketli bir şeyler fark etti. Ekipler, boruların içine girdiklerinde A.B., O.Y. ve M.Y. isimli üç yabancı uyruklu düzensiz göçmenle karşılaştı. Göçmenler, yasadışı yollarla ülkeye girmeye çalıştıkları belirlendi.

Sınır Dışı Edilecekler

Jandarma ekipleri, göçmenleri gözaltına alarak Kilis İl Göç İdaresine teslim etti. Göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.