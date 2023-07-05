Memur ve emeklinin beklediği enflasyon rakamı açıklandı. Böylece refah payı öncesinde memur ve emekli zam oranı belirlendi. Peki, memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte refah payı öncesi zam oranı belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,55,

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı.

Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek. Memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak.

Enflasyonda ilk 6 aylık rakamların açıklanmasıyla memur ve emekli zammı büyük oranda netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziran ayında yüzde 3,92 arttı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

Toplu sözleşmeye göre memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 10,90'lık enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,55'lik zamma hak kazandı.