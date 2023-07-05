Tüm araçlarda iki katı ödenecek. Yeni zam açıklandı

Torba yasadan memur maaşlarinin artırılmasıyla ilgili torba yasadan Motorlu Taşıtlar Vergisine zam yağmuru çıktı. TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde bir dizi vergi düzenlemesi de yer aldı.

Buna göre, AKP Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Güler, "17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz" dedi.

MTV TÜM OTOMOBİLLERDE MTV'YE YÜZDE 100 ZAM

Teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi alınacak.

Yüzde 25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak.

İhracatı teşvik eden kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi 5 puan indirimli olarak uygulanacak.