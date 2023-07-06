AKP'li isimden, işçi ve memur emeklilerine zam açıklaması

Haziran ayına ait enflasyon verilerinin yayınlanmasıyla beraber memurların alacağı fark ve seyyanen zam duyuruldu. Yapılan zam açıklamasından sonra herkes 'emeklilere refah payı verilecek mi?' sorusunun yanıtını merak ederken, AKP'li isimden kritik bir açıklama geldi.

AKP'li isimden, işçi ve memur emeklilerine zam açıklaması

Kurban Bayramı öncesinde asgari ücret belli olmuştu.

Haziran ayı enflasyon rakamları netleştikten sonra memurların da 6 aylık maaşları belli oldu.

Gözler artık emekli maaşlarına çevrildi.

İşçi ve memur emeklilerine refah payı verilecek mi?

Kritik soru gündemde merak edilirken konuyla ilgili açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı.

Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Süreç bunlar.

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Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil.

MTV VE VERGİ ARTIŞLARI

Yaşadığımız deprem felaketi var yaraları sarmaya çalışıyoruz. Yaraları sarılması noktasında bir takım ihtiyaçlar hasıl oluyor.

Mümkün olan az etki edecek şekilde yapıyoruz.

2024 başlarından itibaren 80’'den 30’lara kadar düştü enflasyon artışı. Verdiğimiz sözler yerine gelecek.

"DÖNGÜNÜN AZALTILMASI LAZIM"

Bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin ezilmemesini sağlamak önemli. Bu döngünün azaltılması lazım.

Enflasyon tek haneye inecek. Daha da aşağı ineceğini önümüzdeki günlerde görürüz.

İstihdam çok önemli. 32 milyonu aşan sayıyı var.

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