Memur ve emekli zammı için kritik toplantı başladı

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Memur ve emekli zammı için kritik toplantı başladı

3.7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi toplantısı başladı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçınkaya toplantı öncesinde masaya toplamda yüzde 110’luk bir zam teklifi ile geldiklerini söyledi.

Yalçın, “İlk yıl için yüzde 70, ikinci yıl için yüzde 40’lık bir talebimiz var” dedi.

Memurların Toplu Sözleşme sürecinde ilk toplantıya yönelik Yalçın, “936 teklif var masada. Bu taleplerin çözüm meri toplu sözleşme masasıdır” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplu sözleşme görüşmeleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

uyoikuliu-001.jpg

Bugün burada 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları için 7 dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabasıyla 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek adımlar atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Bizler aziz milletimize hizmet etmek gayesiyle, 21 yıldır milletimizden aldığımız güç ile toplumsal barışı ve huzuru tesis eden bir yönetim anlayışı benimsedik. En kısa sürede, en az maliyetle, en iyi kamu hizmetlerini sunan şeffaf bir yönetim anlayışı ile değiştirdik.

Covid-19 pandemisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkilemiştir. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ambulans uçaklarla ülkemize getirilmesi, tek kişilik odalarda tedavi edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir.

Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

İlgili Haberler
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği takvim belli oldu
SGK uzmanından en düşük memur maaşı için bomba açıklama
Memur zam görüşmeleri başlıyor: Sağlıkçılar yarından itibaren 2 gün iş bırakıyor
6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren zam takvimi belli oldu
Öne Çıkanlar
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Son Haberler
Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Spor
Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının heyecanı Yeniçağ'da!
Anne domuz 7 metrelik kuyudan kurtarıldı Yaşam
Anne domuz 7 metrelik kuyudan kurtarıldı
Spider Man 2 daha çıkmadan yüzde 100 zamlandı Teknoloji - Otomotiv
Spider Man 2 daha çıkmadan yüzde 100 zamlandı
Yolcu gemisi kıyıya çarptı. Facianın eşiğinden dönüldü Güncel
Yolcu gemisi kıyıya çarptı. Facianın eşiğinden dönüldü
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü Dünya
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi Güncel
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı Dünya
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı