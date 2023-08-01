Memur ve emekli zammı için kritik toplantı başladı

3.7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi toplantısı başladı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçınkaya toplantı öncesinde masaya toplamda yüzde 110’luk bir zam teklifi ile geldiklerini söyledi.

Yalçın, “İlk yıl için yüzde 70, ikinci yıl için yüzde 40’lık bir talebimiz var” dedi.

Memurların Toplu Sözleşme sürecinde ilk toplantıya yönelik Yalçın, “936 teklif var masada. Bu taleplerin çözüm meri toplu sözleşme masasıdır” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplu sözleşme görüşmeleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bugün burada 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları için 7 dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabasıyla 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek adımlar atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Bizler aziz milletimize hizmet etmek gayesiyle, 21 yıldır milletimizden aldığımız güç ile toplumsal barışı ve huzuru tesis eden bir yönetim anlayışı benimsedik. En kısa sürede, en az maliyetle, en iyi kamu hizmetlerini sunan şeffaf bir yönetim anlayışı ile değiştirdik.

Covid-19 pandemisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkilemiştir. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ambulans uçaklarla ülkemize getirilmesi, tek kişilik odalarda tedavi edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir.

Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.