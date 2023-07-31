SGK uzmanından en düşük memur maaşı için bomba açıklama

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor. SGK uzmanı Özgür Kaya en düşük memur maaşının ne kadar olabileceğini açıkladı.

SGK uzmanından en düşük memur maaşı için bomba açıklama

3.7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarın başlayacak.

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, memurların 2 yıllık zam pazarlığı için talepler birer birer ortaya çıktı.

MEMUR MAAŞI ZAMMINA ENFLASYON TAHMİNİ AYARI

Memur-Sen'in "Merkez Bankasının yıllardır sabit tuttuğu yüzde 5 enflasyon hedefinin, piyasa verilerinden uzak olduğu, temmuzda gerçekleşen fiyat artışlarının enflasyonu tetikleyeceği ve sabit gelirlileri olumsuz etkileyeceği" yönünde daha önce değerlendirme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bu çerçevede, 2024 yılında oluşacak enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurarak, enflasyonun kamu görevlileri üzerindeki etkisini en aza indirmek için 2024 yılında 3'er aylık dönemler itibarıyla teklifte bulunmuş, enflasyon kaynaklı kayıp yaşanmaması için refah payının verilmesi gerektiğinin altını çizmiştik.

"MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMASI, TEKLİFİN HAKLILIĞINI DOĞRULADI"

Nitekim Merkez Bankasının 'piyasa ve fiyat istikrarının 2025 yılında sağlanacağı' açıklaması, Memur-Sen'in 2024 için 3'er aylık, 2025 için 6'şar aylık dönemler itibarıyla toplam yüzde 110 artış içeren toplu sözleşme teklifinin haklılığını doğrulamış, makuliyetini ispatlamıştır. Kamu işvereni, Memur-Sen'in haklı ve doğru teklifini görmeli, güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate almalı ve enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren teklifle toplu sözleşme masasına gelmelidir."

SGK UZMANI: 30 BİN TL OLACAK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Kaya, “Toplu sözleşme görüşmeleri 1 ay sürecek. Memur ve memur emeklisinin taleplerini ise Memur-Sen masada dile getirecek. O talepler kabul edilirse en düşük memur maaşı 30 bin lira olacak” ifadelerini kullandı.

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