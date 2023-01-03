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Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammına ne dedi?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netlik kazanması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla 2023 yılına ilişkin memur ve emekli maaşları belli oldu. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammına ne dedi?

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 15:20
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Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammına ne dedi?

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammına ne dedi?
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Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2023 yılında kamu çalışanları ile emeklilerin maaş zam oranlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 2023 yılında memur ve emeklisinin maaş artış oranını açıkladı. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammına ne dedi?

2023 yılında kamu çalışanları ile tüm emeklilerin maaş zam oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da canlı yayında açıkladığı rakamlara göre 2023 yılı kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artış oranı yüzde 25 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş artış oranına ilişkin, ‘’Memur, memur emeklisi ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak belirledik’’ şeklinde açıkladı.

Memur ve emekli maaşı artış oranı Ocak ayı itibariyle hayata geçecek.

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mdx2
3.01.2023 15:32
asgari ücrete 1 yılda %100 emekli ve memura %77.. okutmayın çocuklarınızı, biz yönetelim onlar bize oy versin diyen zihniyet.  
 
mdx
3.01.2023 15:31
13 ay önceye göre emekli maaşları asgari ücretin %25 daha altına düştü.  
 
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