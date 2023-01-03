Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2023 yılında kamu çalışanları ile emeklilerin maaş zam oranlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 2023 yılında memur ve emeklisinin maaş artış oranını açıkladı. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammına ne dedi?

2023 yılında kamu çalışanları ile tüm emeklilerin maaş zam oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da canlı yayında açıkladığı rakamlara göre 2023 yılı kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artış oranı yüzde 25 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş artış oranına ilişkin, ‘’Memur, memur emeklisi ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak belirledik’’ şeklinde açıkladı.

Memur ve emekli maaşı artış oranı Ocak ayı itibariyle hayata geçecek.