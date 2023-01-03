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  • Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi

Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi

Ankara’da “Sözleşmeliye Kadro Şöleni” programına katılan Erdoğan “Büyükşehir Belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü gördük, memurlarımızı gördük mü gördük. İşte şimdi onların hepsi yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler” dedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 22:31
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Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı

Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara’da katıldığı Sözleşmeliye Kadro Şöleni toplantısında Altılı Masa’ya çattı.

Erdoğan, ‘’Muhalefetin çapsızlığı karşısında rehavete ve umutsuzluğa kapılmadan gece gündüz demeden koşturuyoruz. 20 yıldır çalıştığımız güçlü Türkiye’yi inşa etmekte kararlıyız. Birileri görmek istemese de Türkiye Yüzyılı’nın şafağı sökmüş, güneşi doğmaya başlamıştır. Ne terör örgütleri ne kırık dökük masaların ayak oyunları Türkiye Yüzyılı’na mani olamayacaktır. Bunun için önümüzdeki 4-5 aylık süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Yapmanın ve inşa etmenin son derece zor ve yıkmanın da çok kolay olduğunun farkındayız. Kendi siyasi ömürlerini uzatma dışında hiçbir gayesi olmayan bu paralel yapıdan kimseye hayır gelmez.” dedi.

Erdoğan, Millet İttifakı’ndan seçilen büyükşehir belediyelerinde işte atılanlara da “Ne diyorlardı seçimden önce; kimse belediyelerden atılmayacak. Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne koyan işçilerimizi gördük, memurlarımızı gördük. Şimdi onlar yasal düzenlemeyle tekrar görevlerinin başına dönecek. Hayata geçirdiğimiz adımlarda destek veren Memur-Sen’e de teşekkür ediyoruz. Daima milletin safında yer almıştır. Memur-Sen’in yıllardır sürdürdüğü güçlü destek devam ediyor. Yine birlikte omuz omuza, el ele yol yürüyeceğiz.’’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

‘’Geniş bir alanda kamudaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına çözümler ortaya koyuyoruz. Artık sözleşmelerinin yenilenmemesi gibi bir şeyle karşılaşmayacak. Görevde yükselme, unvan değişikliği sınavına girebilecek. Eş durumu mazereti kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İstenmeyen yer değişikliği idare tasarrufuna bırakılmayacak. Sözleşmesi feshedilen personelin doğum sonrası kurumda dönüşte kurumun takdiri durumu görülmeyecek. Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin kardeşimiz ve ailelerine bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.’’

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Haski
3.01.2023 23:01
Devlete paralel yapıları hep kendisi kurmakta, fetö olmadı sadat, o olmadı İsmail Ağa, o olmadı 5 li çete Soylu, soysuz sürdürüyor eziyeti. Bakalım Ne olacak.  
 
vatandaş
3.01.2023 22:40
İş Kanunu yok mu? Haksız şekilde işten çıkarıldığında dava açıp işe dönmüyor mu? Adam hem bankamatik memuru olacak veya işe gelip çalışmayacak ya da huzursuzluk çıkaracak hem de işten çıkarılmayacak.  
 
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