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Memurlara ne kadar zam yapılacak. Bakan Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı'ndan açıklama

Asgari ücret sonrası milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan açıklama geldi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 20:25
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Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak. Bakan Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı'ndan açıklama

Memurlara ne kadar zam yapılacak. Bakan Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı'ndan açıklama
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2023 Asgari ücretin açıklanması sonrası milyonlarca memur ve emekli de maaşlarına yapılacak zam oranlarını beklemeye başladı…

BAKAN BİLGİN MEMUR SEN HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, basına bir açıklama yaptı.

MEMUR ZAMMI İÇİN ARALIK ENFLASYONU BEKLENECEK

''Asgari ücrette yapılan düzenlemenin çıtası ortada. Bu düzenleme sahanın okunduğunu gösteriyor. Bunun memurlar açısından da görülmesi gerektiğini düşünüyoruz'' diyen Yalçın, memurlara yapılacak zamma ilişkin Aralık ayı enflasyonun açıklanması sonrası adım atılacağını söyledi.

Yalçın şunları söyledi:

''8 bin 39 lira en düşük memur maaşı. Bunun bir an önce toparlanması konusundaki yaklaşımımız ortaya koyduk. TİS'e giderken beklenti anketinin de üzerinde sonuçlarla karşılaşıldı.

Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte ek bir zammın yapılması zaruret olmuştur. Bunun nasıl yapılabilir? Memurlar için bunu yapmanın bir çok yolu var.

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından adım atılacağı bildirildi.

EK ZAM TALEP ETTİK

Oran konusunda her hangi bir görüşme yapılmadı. En düşük devlet memuru maaşına dikkat çektik. Ek zammı talep ettik. Bakanlık bu konuda görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.''

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Asgari Memur
27.12.2022 20:30
Ali Yalçın ne olur bu işe karışma yoksa en fazla %3,5 ek zam alırız.  
 
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