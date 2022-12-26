Son dakika. Erdoğan EYT düzenlemesi için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT düzenlemesinin yılbaşından önce çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız.

"EYT ile ilgili beklentileri karşılayacak hazırlığı tamamlıyoruz"

Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır"