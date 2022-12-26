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Son dakika. Erdoğan EYT düzenlemesi için tarih verdi

Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamalarda, EYT düzenlemesinin yılbaşına kadar gündemden çıkarılacağını söyledi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:51
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Son dakika. Erdoğan EYT düzenlemesi için tarih verdi

Son dakika. Erdoğan EYT düzenlemesi için tarih verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT düzenlemesinin yılbaşından önce çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız.

"EYT ile ilgili beklentileri karşılayacak hazırlığı tamamlıyoruz"

Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır"

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Misafir
26.12.2022 20:15
Eğleniyorlar, dalga geçiyorlar 😡  
 
2024 yılbaşı
26.12.2022 20:14
kastetmiştim diyecek heralde  
 
EYT li
26.12.2022 20:04
Resmen dalga geçiyorlar kendi açıklamadığına göre kesin yaş şartı gelecek bunlara oy veren namert dir  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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