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Ünlü ekonomist Şeref Oğuz emekli ve memura ne kadar zam yapılacağını açıkladı

Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan emekli ve memur zammı açıklaması geldi. Oğuz, "Yüzde 50 civarında katsayı üzerinden bir zam yapılacak" dedi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:53
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Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz canlı yayında duyurdu. Emekli ve memura ne kadar zam yapılacağını açıkladı

Ünlü ekonomist Şeref Oğuz emekli ve memura ne kadar zam yapılacağını açıkladı
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Milli Gazete'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54.54'lük zam sonrasında emekli ve memurlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan emekli ve memur zammı açıklaması geldi. Oğuz, "Yüzde 50 civarında katsayı üzerinden bir zam yapılacak" dedi.

TV100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Şeref Oğuz şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden önce bir enflasyon hesabı olmadığını biliyoruz. Seçimden sonra tabi ki olacak. Kim kazanırsa kazansın.  Yüzde 50 civarında kat sayı üzerinden memur ve emekliye bir zam söz konusudur. Belki emekli maaşlarında ikramiyelerde bir miktar seyyanen zam yapılabilir. Daha fazlası seçimden hemen önce Nisan ayı içinde beklenmelidir."

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Sezgin aytar
27.12.2022 15:42
Gerçek enflasyona göre çok düşük,1 yılda her şey 3 kat 20 yılda 20 kat arttı  
 
Uykuda uyandık
27.12.2022 15:23
İnanmıyoruz güvenmiyoruz hepsi boş  
 
Poyraz
27.12.2022 15:21
%100 versede bir emekli olarak oy yok akepe ye memleket elden gidiyor parası batsın her taraf suriyeli ve Afgan doldu bunlar gitmedende düzelmez dahada çok mülteci gelir afganistana döneriz  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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