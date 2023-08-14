Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?

Memur ve memur emeklileri zam görüşmesinde ikinci toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024/ 2025 yılına ilişkin zam teklifini açıkladı. Peki, memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?

Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?

Memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Memur ve memur emeklilerine yapılan zam teklifi merak ediliyor. Peki, memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?

Memur-Sen Konfederasyonu’nun Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Toplantıda hükümetin teklifine ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler:

''14 günde belli bir noktaya ulaştık. Toplam teklif edilen madde sayısı 936 idi. Bu maddeler ayrıştırıldı. Görüşmeler 967 madde üzerinden devam ettirilecek.

Gönlümüz taleplerin tamamını karşılamaktan yana.

Teklifimizi açıklıyorum. 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9. 2025 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için teklifimizi yüzde 5 olarak açıklıyorum.''

7’nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilmesi beklenirken üçüncü toplantı ise 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

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