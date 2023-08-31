Memur zammı belli oldu

Memurlar maaşlarına yapılan zam belli oldu. Buna göre 2024'te zam oranı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 olarak belirlendi. Söz konusu zam oranı 'dilenci zammı' olarak belirlendi.

Memur zammı belli oldu

Toplamda yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024/2025 yılları zamlarına ilişkin karar açıklandı.

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi.

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugün de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapmadı.

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

MEMURLAR NE İSTİYORDU?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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