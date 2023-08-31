'Hakemlik yerine noterliğini yaptılar'. Memur-Sen'den Hakem Kuruluna zam tepkisi

Memur ve emeklisinin zammının ardından Hakem kuruluna Memur-Sen'den tepki geldi. Sendika başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulunun işverenin noterliğini yaptığını iddia etti.

Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bloomberg HT’ye konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklisi zam oranlarını değerlendirdi.

"HAKEM KURULU, İŞVEREN TARAFININ NOTERLİĞİNİ YAPTI"

Hakem Kurulu'nun işveren tarafının noterliğini yaptığını belirten Ali Yalçın şunları kaydetti:

"Toplu sözleşmede uzlaşamadık bunun üzerine Hakem Heyeti'ne başvurduk. Hakemin kamu işverenin talebini onaylaması aslında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun adının işveren şeklinde değiştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Hakem Kurulu, hakemlik yapmak yerine işveren tarafının noterliğini yaptı. Bunun için uzlaşamadık. Biz 2024 yılında Merkez Bankası’nın yüzde 33 enflasyon öngördüğü yerde bu rakamların altını konuşmanın çok sağlıklı olmayacağını ve bunun üzerindeki rakamları konuşmamız gerektiğini belirttik. Mutlaka refah payının olduğu bir rakamla masadan kalkmak istediğimizi ifade etmiştik ama refah payı alamadık. Üzerinde anlaştığımız konularda yeni bir tartışma alanı yaratılamadı."

"REFAH PAYI ALAMADIK"

Ali Yalçın, memur maaşlarında refah payı alamadıklarını söyleyerek, "Biz en düşük memur maaşının 20 bin 300 seviyelerinde olduğunu ve bunun 22 bin bandına çıkarılması gerektiğini ifade etmiştik. Kira yardımından tutun evlilik yardımına kadar birçok sosyal konuda derin bir mücadele yaptık. Enflasyon farkı toplu sözleşme kazanımıdır, müjde gibi ifade edilemez. Refah payı alamadık. Enflasyon farkıyla birlikte ortalama maaşlar 2024 yılı itibariyle 30 bin seviyesine gelecek" şeklinde konuştu.

MEMURLAR NE İSTİYORDU?

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti.

İKTİDARIN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.