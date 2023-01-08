Memur zammı tartışılırken Erdoğan'ın konvoyu sosyal medyayı salladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sayısı sır gibi saklanan koruma ordusu için sadece geçen yılın ilk dört ayında toplam 155 milyon TL harcandı. Erdoğan’ın korumaları için yapılan günlük harcama ise yaklaşık 1,3 milyon TL’yi buluyor.

Halk yoksulluk ve hayat pahalılığıyla boğuşurken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesini koruyan koruma ordusu için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı.

Milli Gelirin 4.5 Trilyon olduğu Almanaya'da; Mercedes Benz, Porsche, BMW, Audi, Opel, Volkswagen gibi markalarla dünya otomotiv devi iken makam arabası sayısı 10.000’ler civarında. Türkiye ise herhangi bir markası yokken 100.000’in üzerinde makam arabası var.

Muhalefet Saray'a en son makam aracı olarak 3 adet Mercedes alındığını açıklamış, toplam bedellerinin 105 milyon Lira olduğunu belirterek;

"Çocuklar açlıktan ölmüş, Elektrik Doğalgaz faturaları ödenemiyor, pazardan sebze, çöpten ekmek toplanıyormuş ne önemi var? İtibarımız yükseliyor ya (!) sen ona bak" eleştirisinde bulunmuştu.

ERDOĞAN'IN MİLYONLUK KONVOYU DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye memura yapılan zammın "azlığı"na isyan etmeye devam ederken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onlarca araçlık konvoyu yine dikkat çekti.

Konvoyun uzunluğu ve konvoyu takip eden helikopterin görüntüleri vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erdoğan'ın sonu gözükmeyen onlarca "milyonluk araç konvoyu"nun geçiş anını paylaşan vatandaşlar "israf haramdır" diyerek, memura yapılan yüzde 30'luk zammı da hatırlatarak duruma "bütün dünyayı kıskandıran, güçlü devlet görüntüleri, Yeyin efendiler yeyin, Memurumuza ilave %5 daha zam yapmayı uygun gördük!" diyerek tepki gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli zammını gelen tepkiler üzerine bir gün sonra yüzde 30'a çıkarttıklarını açıklamıştı.(4 Ocak 2023) Hakkını alamayan vatandaş duruma isyan etmeye ise devam ediyor.

İşte sosyal medyada Erdoğan'ın milyonluk konvoyuna gelen tepkilerden bazıları;