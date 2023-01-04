Memur ve emekli zammı yüzde 30 oldu. Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık"



"Karadeniz gazının ilk fazını mart ayı sonunda devreye alıyoruz"



"Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık."



"En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz."



"Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz."



"Başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emeklilerin maaş zammı yüzde 30'a kadar çıkartma kararı aldık, en düşük emekli maaşı tutarını 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz."



"(Tayfun füzesi) Siz sakin olun, uslu durun. Bizim Atina'yla matinayla işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız"