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Memur ve emekli zammı yüzde 30 oldu. Erdoğan açıkladı

Erdoğan, dün yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli zammını yüzde 30'a çıkarttıklarını açıklayarak "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz." dedi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:26
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Erdoğan açıkladı: Memur ve emekli zammı yüzde 30 oldu

Memur ve emekli zammı yüzde 30 oldu. Erdoğan açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

 "Asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık"

 "Karadeniz gazının ilk fazını mart ayı sonunda devreye alıyoruz"

"Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık."

"En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz."

 "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz."

"Başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emeklilerin maaş zammı yüzde 30'a kadar çıkartma kararı aldık, en düşük emekli maaşı tutarını 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz."

 "(Tayfun füzesi) Siz sakin olun, uslu durun. Bizim Atina'yla matinayla işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız"

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Kamilkd orhan
4.01.2023 14:27
Yukardaki maaslara 3 er 5 er 10 biner zam gelirken alttakilere anca 1000 tl geliyor ve makas gittikce aciliyor. Bunu goren bir zeki kimse yok mu ! Sacma sapan bir vicdansizlik. Emekliasgari ucret .  
 
Murat Aksakal.
4.01.2023 14:23
% 3000 zam da yapsa ne reyizd,ne akp ve MHP ye oy yok.Çektirin gidin milletin sırtından,kan emiciler.  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
4.01.2023 14:20
Sayın reis size yinede ben ve emekli 27 kişi akrabamdan tek bir oy yok.biz emeklilerin maaşını asgari ücret ile eşit hale getirmenizi bekledik.GEÇINEMIYORUZ.kalan son yıllarımızı huzur içinde geçiremi  
 
TÜM YORUMLAR (53)
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