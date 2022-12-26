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  • Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı

Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı

DP'li Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın Saray'a 3 yeni Mercedes aldığını açıklayarak, fiyatlarını da paylaştı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 20:46
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Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a 3 yeni Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı

Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saray'a makam aracı olarak 3 adet Mercedes aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, Erdoğan'ın Saray'a 3 Mercedes aldığını söyleyerek, araçların toplam bedellerinin 105 milyon Lira olduğunu açıkladı.

Enginyurt, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Recep Tayyip Erdoğan, Saraya makam aracı olarak 3 Mercedes almış.
Aracın bir tanesi 35 milyon+3=105 milyon.
Çocuklar açlıktan ölmüş, Elektrik Doğalgaz faturaları ödenemiyor, pazardan sebze, çöpten ekmek toplanıyormuş ne önemi var?
İtibarımız yükseliyor ya (!) sen ona bak.
YAZIK"

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Şenel ŞAHİNKAYA
26.12.2022 21:57
Helal olsun sana enginyurt. FATURASINI senmi kestin. Devlete kalacak sonuçta. Seni niye ilgilendiriyor ki  
 
Erol küçük
26.12.2022 21:45
Vatandaşa lokmaları azaltın diyene kadar arac lazımsa yere göke sığdıramadıkları togg araba alsalardı ya madem yerli milli diyoruz önce devlet uyacak para dışarı gitmesin  
 
Gerçek Adalet
26.12.2022 21:42
Hani ilk banttan inecek Togg ları sipariş etmişti !  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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