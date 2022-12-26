Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saray'a makam aracı olarak 3 adet Mercedes aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, Erdoğan'ın Saray'a 3 Mercedes aldığını söyleyerek, araçların toplam bedellerinin 105 milyon Lira olduğunu açıkladı.

Enginyurt, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Recep Tayyip Erdoğan, Saraya makam aracı olarak 3 Mercedes almış.

Aracın bir tanesi 35 milyon+3=105 milyon.

Çocuklar açlıktan ölmüş, Elektrik Doğalgaz faturaları ödenemiyor, pazardan sebze, çöpten ekmek toplanıyormuş ne önemi var?

İtibarımız yükseliyor ya (!) sen ona bak.

YAZIK"