Memurlar kadına karşı şiddeti protesto etmek için topuklu ayakkabılarla yürüdü

Kaynak: Haber Merkezi
Memurlar kadına karşı şiddeti protesto etmek için topuklu ayakkabılarla yürüdü
ABD'de onlarca erkek polis kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için kırmız topuklu ayakkabılar ile gövde gösterisinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde onlarca polis memuru hem ülke hem de dünyada kadın cinayetlerine karşı protesto ve farkındalık yaratmak için kırmızı topuklu ayakkabıları ile caddelerde yürüyerek gövde gösterisinde bulundu.

Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına duyar oluşturmak, farkındalık oluşturmak isteyen erkek polis memurları cadde kenarlarında yürürlerken kırmızı topuklu ayakkabı giydi.

ABD’li polislerin bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, ABD’li polislerin yaptıkları bu hamle ile amaçlarına ulaştıklarını ve bu sayede bizim ülkemizde bu görüntülerin gündemde olduğunu savunurken öte yandan bazı kullanıcılar ise erkek polislerin bu eyleminin sadece komediden ibaret olduğunu ve durumun ciddiyetinin sarsılmasına ön ayak olduğunu öne sürdü

Görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından izlenip viral oldu.

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