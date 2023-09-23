Memurların yapması gereken işi işçilere yaptırdılar. Oto makinist aşçı, elektronikçi ise planlama görevlisi oldu

Sayıştay, Milli Savunma Bakanlığı'nda memurların yapması gereken bazı işleri işçilerin yaptığını tespit etti. Raporda oto makinistin aşçı, elektronikçinin ise planlama görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Memurların yapması gereken işi işçilere yaptırdılar. Oto makinist aşçı, elektronikçi ise planlama görevlisi oldu

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Milli Savunma Bakanlığı’nda memurların yapması gereken bazı işleri işçilerin yaptığı ortaya çıktı. Sayıştay, personelinin yaptığı farklı işlere gerekli memur atamalarının yapılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca Sayıştay, bazı kurumların Milli Savunma Bakanlığı’na yapılması gereken bazı hizmet bedeli ödemelerinin gerçekleşmediğini tespit etti.

Sayıştay’ın Milli Savunma Bakanlığı için hazırladığı 2022 yılı denetim raporundan flaş bir usulsüzlük çıktı. Bakanlık bünyesinde memurların yapması gereken bazı işleri işçilerin yaptığı tespit edildi.

Raporda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerine atıfta bulunan Sayıştay, “Kamu hizmeti ile kişiler arasındaki hukuki bağı oluşturan kadrolarda ancak usullere uygun olarak atanmış, belirli nitelikte ve sayıda personel çalıştırılabilir. Kadro ihdas edilmiş kamu hizmetlerinde, kanuni usullere uygun şekilde atanmayan, kadronun gerektirdiği nitelikleri taşıdığı mevzuata uygun şekilde öngörülemeyen kişilerin çalıştırılması mümkün olmadığı düşünülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Sayıştay’ın raporunda branşı kaynakçı olan işçinin kaloriferci, oto makinist olan işçinin aşçı, branşları elektronikçi olan işçilerin üretim planlama görevlisi, mutemet, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi memurlar için ayrılan kadrolara ilişkin işlerde çalıştıkları tespit edildi.

DİĞER KURUMLARIN ÖDEMESİ GEREKEN HİZMET BEDELLERİ BAKANLĞA AKTARILMADI

Sayıştay’ın denetimlerde yaptığı bir başta tespit ise bakanlık bütçesi ile ilgili oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın diğer kurumlara yaptığı yardım ve hizmetler için alması gereken ödemenin bakanlık bütçesine aktarılmadığı ortaya çıktı.

Rapora göre, 2014-2018 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı’na yapılması gereken toplam 9 milyon 100 bin 579 liralık ödeme bakanlık bütçesine aktarılmadı. Milli Savunma Bakanlığı’na ödeme yapması gereken kurumlar arasında Sağlık Bakanlığı da bulunuyor.

Sayıştay’ın raporunda konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Uygulamada, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının MSB’den talep ettikleri hava araçları için saat başı uçuş maliyetlerinin hesaplandığı ancak yapılan hizmet karşılığı bedelin yılı Bütçe Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, MSB’nin ilgili tertibine ödenek olarak aktarılması gerekirken Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılına ilişkin 4.345.178,50 TL, Diğer Kurumlar tarafından ise 2014-2018 yılları arasında 4.755.395,87 TL olmak üzere toplam 9.100.574,37 TL uçuş giderinin ilgili tertibe aktarılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresince hizmet bedellerine ilişkin ödeneklerin Bakanlığa aktarılmasına ilişkin ilgili kurumlara yazılar gönderildiği ifade edilmiştir.

Anılan Bütçe Kanunu hükmü uyarınca diğer kamu kurumları adına görevlendirilen hava araçlarına ilişkin uçuş giderlerinin Bakanlığın ilgili tertibine aktarılması gerekmektedir.”

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