Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ‘Bir yıldır menderes boş, göreve iademi istiyorum’

Kayalar, göreve dönmek için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Bugün görülen davada Kayalar, "Bir yıldır Menderes boş, göreve iademi istiyorum" diye konuştu.

Kayalar'ın göreve iade davasının ikinci duruşması İzmir 7. İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Kayalar'ın yanı sıra çok sayıda partili de katıldı.

“HERKES İLÇEDE BAŞKANI GÖRMEK İSTİYOR”

ANKA'nın haberine göre; Duruşmada konuşan Mustafa Kayalar, “Bir yıl bir gün oldu. Biz ilçemizdeki vatandaşların oyları ile seçildik. İlçemiz için çalışma yaptık. Bir yıldır ilçemiz için çalışamıyoruz. Herkes ilçede başkanı görmek istiyor. Şu an bile herkes beni arıyor. Ben beraat edeceğime inanıyorum. Ben bu suçu işlemedim. Ancak bir yıldır Menderes boş. Göreve iademi istiyorum" dedi.

“ADALETİN GECİKMESİ TEK BAŞINA BİR ADALETSİZLİK HALİNE GELİYOR”

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Kayalar’ın Avukatı Murat Aydın, şöyle dedi:

“Menderes Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar bundan bir yıl bir gün önce haksız, hukuksuz, içi boş iddialarla görevden açığa alındı. Bir yıl bir gündür Menderes halkı seçtiği belediye başkanı tarafından yönetilmiyor.

Bu dava temelde bir demokrasi savunusuna ilişkin bir dava. Çünkü bu dava bize şunu gösterecek. İdare, bakanlık, hükümet, merkezi yönetim, bir kişi hakkında bir suç soruşturması olduğunda onu otomatikman görevden alabilir mi?

Alırsa uzun yargılama süreçlerine dahil edip dava dehlizlerinde süründürüp yıllarca açıkta tutabilir mi?

Bu davanın sorusu bu iki tanedir. Hukuk bize diyor ki bir belediye başkanını görevden alabilmen için çok ciddi nedenler olmalı. Bu davada bunlar yok. Yine hukuk bize diyor ki bir belediye başkanını çok ciddi nedenlerle görevden aldıysan onu görevden almaya devam etmen için daha da ciddi nedenler olmalı. Şimdi İçişleri Bakanlığı duruşmada şunu söylüyor; mademki hakkında dava var ben açığa alırım dava bitene kadar da açıktadır.

Bu ceza davası yaklaşık beş yıl altı yıl sürecek. Ve bir başkan sadece beş yıllık bir görev için seçiliyor. Seçildiği bu görevin sonunda görevi sona eriyor. Bu şu demektir; halkın oyuyla seçilen herkes idare tarafı halkın oylarını boşa çıkaracak şekilde açığa alınabilir. O zaman biz bu seçimleri niye yapıyoruz? Neden adaylara oy veriyoruz?

İçişleri Bakanlığı her belediyeye bir başkan atasın. Biz de bilelim ne olduğunu. Halkın iradesini, milli iradeyi ancak kendileri lehine tecelli ettiğinde milli irade sayanlar, hukuku kendilerine araç haline getirerek bu milli iradeyi yok etmeye çalışıyoruz. Biz bütün bunları hukuka olan inancımızı, mahkemelere olan inancımızı koruyoruz. Doğruyu bulacağız. Hak yerini bulacak.

Ama üzüntümüz şudur ki bu sürecin uzunluğu bu sürecin gecikmesi yani adaletin gecikmesi tek başına bir adaletsizlik haline geliyor. Üzüntümüz budur. Mücadelemiz bunun olmaması içindir. Bu sadece Menderes Belediye Başkanı'yla ilgili bir sorun da değildir.

Seçilmiş tüm belediye başkanları bakımından nasıl bir devlet sistemi içerisinde yaşadığımızı gösteren bir turnusol kağıdı haline gelecektir. Bu dava bu bakımdan kişilerin de ötesindedir. O yüzden uğraşıyoruz zaten.”