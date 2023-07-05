Menderes'in Necip Fazıl’a verilen para için mahkemede yaptığı savunma ortaya çıktı

Adnan Menderes’in örtülü ödenekten Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergisine aktardığı paraların sorulduğu mahkeme görüntüleri gündem oldu. Hakimin sorusuna Menderes'in cevabı mahkemedekileri şoke etmiş.

Menderes'in Necip Fazıl’a verilen para için mahkemede yaptığı savunma ortaya çıktı

Editör: Osmancan Erok

Eski başbakanlardan Adnan Menderes’in örtülü ödenekten Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergisine aktardığı paraların sorulduğu mahkeme görüntüleri ortaya çıktı.

Mahkemede Menderes’e örtülü ödenekten Necip Fazıl Kısakürek’in sahibi olduğu “Büyük doğu” dergisine aktardığı paralar soruluyor.

Başbakanlık tarafından ajans, gazete ve dergilere ödenen yaklaşık 700 bin liranın 147 bin lirasının sadece Büyük Doğu’ya aktarıldığı mahkemede belirtiliyor.

Menderes, bu paranın fazla olduğunu söyleyen Mahkeme Başkanı Salim Başol’a paraların bir kerede verilmediğini söylüyor.

MENDERES’İN CEVABI HERKESİ ŞOKE ETTİ

Bu sefer de Başol, “Necip Fazıl’ın yazılarının memleket yararına mı ki?” diye soruyor.

Menderes’in bu soruya verdiği “Onun memleket yararından ayrıldığını gördüğümüz an münasebeti kestik. Uzun zaman münasebeti kesiyoruz tekrar geliyor, düzelteceğim, doğru gideceğim diyor, o şekilde devam ediyor” cevabı ise salonda gülüşmelere yol açıyor.

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