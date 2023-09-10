Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifinin malzemeleri neler?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi menemen her yaştan insanın sevdiği bir lezzet. Kaliteli malzemelerle hazırlayacağınız menemen her öğününüze eşlik edecektir. Menemen tarifini sizler için derledik. Peki, menemen nasıl yapılır? Menemen tarifinin malzemeleri neler?

Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifinin malzemeleri neler?

Soğanlı veya soğansız da hazırlayabileceğiniz menemen günün her saatinde size eşlik edebilecek bir lezzet. Kahvaltı çeşitlerinden çok sevilen menemen tarifini sizler için derledik. Peki, menemen nasıl yapılır? Menemen tarifinin malzemeleri neler?

İşte menemen tarifi…

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MENEMEN TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 su bardağı domates rendesi

- 1 adet yeşil sivri biber

- 2 adet yumurta

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

- 1 tutam tuz

- 1 tutam maydanoz

Menemen sevmeyen yok diye tahmin ediyor ve evde, kısa sürede nefis bir menemen hazırlamak isteyenler için çok pratik bir tarif veriyoruz şimdi. Bu tarif, her tarif defterinde yerini almalı.

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MENEMEN NASIL YAPILIR?

Bir tavada zeytinyağı ilavesiyle domates rendesini pişirmeye başlayın. Pişirirken tavanın kapağını kapatın ve yüksek ateş kullanın.

Halka halka doğradığınız biberleri de tavaya ekleyin. Yumurtaları da tavaya kırıp spatulayla hızlı hızlı karıştırın.

Yumurta beyazları hafif koyulaşınca tuz ve tereyağını da ilave edip menemeni ocaktan alın. Tereyağı eriyene dek karıştırmaya devam edin. Ardından menemeni tabağa aktarıp maydanoz serpiştirerek servis edin.

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