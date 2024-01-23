Konserve menemenin püf noktaları

Ayşe Memiş
Konserve menemenin püf noktaları
Menemen bazen domates ve biber- domates konserveleriyle de yapılabiliyor. Peki ama püf noktaları nelerdir?

Türk mutfağının en vazgeçilmez yemeklerinden biri menemendir. Hem malzemelerinin kolay olması hem de yapılışının kolay olması menemeni çekici kılıyor.

Menemen hem taze sebzelerle yapılabilir hem de konserve ile yapılabilir. Ancak konserve menemenin bazı püf noktaları vardır.

Eğer domates ve biber karışımı konserveniz var ise öncelikle yağda kavrulmuş soğanların üzerine suyundan hafif süzülmüş konserveyi dökeceksiniz.

Buradaki püf nokta konservenin suyunun hepsinin dökülmemesidir. İkinci püf nokta ise eğer konserveniz buzdolabında ise 10 dakika boyunca dolaptan çıkarılmış bmir şekilde beklemesi gerekiyor, kendine gelebilmesi için.

Üçüncü püf nokta ise tuzu kaçırmamak konserve tuzlu olacağı için çok az bir tuz atmak yeterli olacaktır. Yarım çay kaşığı yeterli olabilir ancak bu yemeğin miktarını göre de değişebilir.

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