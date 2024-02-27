Menteşe’de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Zihni Derin Caddesi üzeri 41 Evler Kavşağı istikametinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Düğerek Mahallesi istikametine seyir halinde olan T.T. idaresindeki 09 PY 924 plakalı ticari araç Birlik Sokak Kavşağı'na geldiği sırada, Birlik Sokak istikametinden Zihni Derin Caddesi 41 Evler Kavşağı istikametine sola dönmek isteyen S.Ş.N. yönetimindeki 41 VJ 092 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada 09 PY 924 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F.A. yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan F.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, tedavi altına alınan F.A.'nın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.