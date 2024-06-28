Menzil şeyhine öldükten sonra keramet uydurdular. Güneşin batışını geciktiriyormuş

Kaynak: Haber Merkezi
Menzil şeyhine öldükten sonra keramet uydurdular. Güneşin batışını geciktiriyormuş

Adıyaman merkezli Menzil tarikatının geçtiğimiz sene hayatını kaybeden şeyhi Abdulbaki Erol hakkında yeni bir keramet uydurdular. Tarikat üyelerinden Adem Topal, Gavs olarak bilinen Abdulbaki Erol’un Arafat’ta güneşin batışını geciktirdiğini iddia etti.

Türkiye’de yüzlerce bulunan tarikatlar hakkında her gün yeni bir skandal daha ortaya çıkmaya devam ediyor. Tarikat denince akla ilk gelen isimlerden birisi de Adıyaman merkezli Menzil tarikatı.

Kamu kurumlarında da oldukça geniş bir mensubiyet ağına sahip olan Menzil tarikatında özellikle geçtiğimiz sene Temmuz ayında kamuoyunda Gavs olarak lanse edilen Abdulbaki Erol’un hayatını kaybetmesinin ardından sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Erol’un yaşamını yitirmesi ile 3’e bölünen tarikat, kendi içinde güç yarışına girmesi ve yurt dışındaki yapılanmasında kendi aralarında yaşadıkları kavgalar ile sık sık anılıyor.

ÖLDÜKTEN SONRA YENİ KERAMET GELDİ

Erol’un yaşamını kaybetmesinin ardından tarikat üyelerinden Serhendi hatibi Adem Topal katıldığı bir yayında Erol’a yeni bir keramet yükledi.

Topal’ın açıklamasına göre Gavs, Umreye gitmiş.

O sırada da sofiler Arafat’ta mangal yapıyorlarmış.

Sofiler hatme yapacakmış ancak vakit daralmış.

Sofiler de demiş ki sanki güneş sabitlendi, hatme yapıldı.

Hatme yapıldıktan belki de 5-10 dakika kadar sonra da güneş batmış ancak normalde güneşin batması gerekiyormuş.

Adem Topal’ın ifadesine göre olaya şahit olanlar durumu anlatmış ve kendisi de onlardan dinlemiş.

Topal ifadelerinin devamında ise bu zatların Allah’ın Resullah’ın çok sevdiği kimseler olduğunu ve dolayısı ile Allah’ın bunlara ikramda ihsanda bulunduğunu belirtti.

VİRAL OLDU

Serhendi hatibi Adem Topal’ın açıklamaları sosyal medyada gündem olurken ölen Menzil Şeyhine yüklenen yeni keramet çok konuşuldu.

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