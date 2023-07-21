Menzil'de torunlar da kavgaya dahil oldu. Tarikatta taht kavgası sürüyor

Menzil Cemaati’nin yeni şeyhleri arasındaki kavgaya torunları da dahil oldu. Cemaatin yeni şeyhlerinden Muhammet Fettah Elhüseyni’nin oğlu, “Sofiler ile kofiler ayrılıyor. Fitne çıkmasın diyorum ama dayanamıyorum. Zoruma gidiyor, içim içimi yiyor” dedi.

Menzil'de torunlar da kavgaya dahil oldu. Tarikatta taht kavgası sürüyor

Menzil Cemaati’nin ‘Gavs’i olarak adlandırılan Abdulbaki Erol'un ölümünün ardından cemaatin başına Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni’nin geçmesi bekleniyordu. Yapılan açıklamalarda; Abdulbaki Elhüseyni’nin üç oğlu, Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mübarek’in cemaati birlikte yöneteceği duyuruldu.

Muhammed Saki Elhüseyni, cemaatin Semerkand Vakfı’ndan ayrılıp Serhendi isimli bir vakıf kurduğu ve yeni yayınevi ve televizyon kanalı kuracağı açıklandı.

"SİZİN SEVGİNİZ DE SİZİNLE BERABER YERİN DİBİNE BATSIN…"

BirGün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre; Menzil cemaatindeki taht kavgasına “şeyhlerin” çocukları da dahil oldu. Menzil’in yeni şeylerinden Muhammed Fettah Elhüseyni’nin oğlu Muhammed Nafi Elhüseyni, cemaat mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada, “Gavsımızın vefatının üzerinden daha bir hafta geçmedi. İntisap ettikleri mürşidlerini paylaşıyorlar, profil fotoğrafı yapıyorlar, methiyeler düzüyorlar. Hangisi olursa olsun, biri babam ikisi amcam. Hepsi kendine makam hazırlıyor akıllarında. Sofiler ile kofiler ayrılıyor. Siz onlardan olmayın…

Böyle yüce bir gavsı unutup tarikat adabı gereği 3-5 gün önce intisap ettiği mürşidlere bu denli aşık olamaz hiçbir kalp. Aşık oldum diyorsa yalan söylüyor, hainlik ediyor vallahi de billahi de. Konuşmayayım, fitne çıkmasın diyorum ama dayanamıyorum. Zoruma gidiyor, içim içimi yiyor. Sizin sevginiz de sizinle beraber yerin dibine batsın…” dedi.

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