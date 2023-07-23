Menzil’in şirketi bakanlıkları ‘müşterisi’ yapmış. Milyonluk organizasyonları bu şirket yapıyor

Büyük servete sahip holdingi ve devlet içindeki örgütlenme iddiaları ile gündemden düşmeyen Menzil Cemaati’nin bir şirketinin çok sayıda bakanlık ve belediye ile iş yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu şirketin kamunun milyonluk organizasyonlarını yaptığı öğrenildi.

Menzil’in şirketi bakanlıkları ‘müşterisi’ yapmış. Milyonluk organizasyonları bu şirket yapıyor

Kamuda hızla örgütlenmesiyle bilinen ve son aylarda gündemden düşmeyen Menzil Cemaati’ne ilişkin tartışma yaratacak bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, milyarlarca lirayı yöneten cemaatin farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok şirketi var. Bu şirketlerden biri de 2011’de kurulan Ser Organizasyon isimli şirket. Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgilere göre de kamu kurumlarının milyonlarca liralık organizasyon işleri bu şirket tarafından yapılıyor.

Şirket internet sitesinde “Milli ve manevi değerleri şiar haline getirdiği” etkinlikler düzenlediğini belirterek “müşterilerini” şöyle açıkladı: “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kızılay, Van ve Kahramanmaraş Valiliği, Şarkışla Kaymakamlığı, AKP’li Bursa, Kayseri, Ordu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile MHP’li Kütahya, AKP’li Uşak ve Keçiören Belediyesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ile birçok yandaşın yönetiminde yer aldığı TÜGVA.”

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında ise şirketin resmi sahibinin Yakup Öztürk isimli bir şahıs olduğu ve şirketin merkezinin de İstanbul Sancaktepe’deki Semerkand İş Merkezi’nde olduğu belirtiliyor.

BİRÇOK ŞİRKETLERİ VAR

Seçimlerde iktidara desteğini açıklayan Menzil Cemaati’nin AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kalıp sabun ve ramazan erzağı sattığı ortaya çıkmıştı.

Menzil Cemaati’ne ait Nakış Toptan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 9 Aralık 216 tarihinde İBB iştiraki İSPARK’a 84 bin 807 TL bedelle kalıp sabun sattı. Aynı şirket 19 Temmuz 2013 tarihinde de yine İSPARK’a 130 bin 542 TL bedelle Ramazan erzağı sattı.

6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından Kızılay’ın, Menzil Cemaati’ne bağlı Nakış Gıda isimli bir şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldığı iddia edilmişti. Depremzedeler için yapılan bu alımın ihalesiz olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ayrıca Menzil Cemaati’ne mensup olduğu bilinen Kızılay Başkanı Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın da bu alıma aracılık ettiği belirtildi.

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