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Merada otlatıldıktan sonra teker teker öldüler!

Batman’da merada otlatıldıktan sonra köye getirilen 750 küçükbaştan 50'si öldü. Ölüm nedenini belirlemek için hayvanlardan ve meradan numune alındı. 

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:30
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Merada otlatıldıktan sonra teker teker öldüler. 750 küçükbaş telef oldu

Merada otlatıldıktan sonra teker teker öldüler!
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Batman’da Beşiri ilçesine bağlı Yakacık köyünde besicilik yapan Erkan Kangül ve Cemalettin Taş, 750 küçükbaşı otlamaları için meraya götürdü.

Merada otlatıldıktan sonra köye getirilen hayvanlardan 50’si hastalık belirtisi gösterdi. Hayvanlar ertesi gün öldü. Kangül ve Taş, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Gelen ekip, meradan ve hayvanlardan numune alarak incelemeye gönderdi.

Yapılacak incelemenin ardından hayvanlaın kesin ölüm nedeni tespit edilecek.(AA)

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