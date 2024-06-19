İklim aktivistlerinin yeni hedefi Stonehenge oldu

İngiltere'de çevreci grup "Just Stop Oil" adlı aktivist grup, hükümetin fosil yakıt üretimi ve arama lisanslarını sona erdirme taahhüdünde bulunması için dikkat çekici bir eyleme imza attı. Milattan önce 3000-2000 yılları arasında yapıldığına inanılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ünlü Stonehenge anıtı, grup üyelerinin hedefi oldu.

Başkent Londra'nın 130 kilometre batısında bulunan Stonehenge anıtına iki aktivist, turuncu toz boya püskürterek eylemlerini gerçekleştirdi. Aktivistler, fosil yakıt üretimine ve arama faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulundu.