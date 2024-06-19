İklim aktivistlerinin yeni hedefi Stonehenge oldu

Kaynak: İHA
İklim aktivistlerinin yeni hedefi Stonehenge oldu

İngiltere'de çevreci grup "Just Stop Oil" aktivistleri, fosil yakıt üretimine son verilmesini talep ederek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Stonehenge anıtına turuncu toz boya püskürttü.

İngiltere'de çevreci grup "Just Stop Oil" adlı aktivist grup, hükümetin fosil yakıt üretimi ve arama lisanslarını sona erdirme taahhüdünde bulunması için dikkat çekici bir eyleme imza attı. Milattan önce 3000-2000 yılları arasında yapıldığına inanılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ünlü Stonehenge anıtı, grup üyelerinin hedefi oldu.

Başkent Londra'nın 130 kilometre batısında bulunan Stonehenge anıtına iki aktivist, turuncu toz boya püskürterek eylemlerini gerçekleştirdi. Aktivistler, fosil yakıt üretimine ve arama faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulundu.

Son Haberler
Mehmet Şimşek'in kafasındaki plan sızdı. Satır satır listelendi Ekonomi
Mehmet Şimşek'in kafasındaki plan sızdı. Satır satır listelendi
Mutluluk, kaplumbağayı kurtarmak gibi bir şey Yazarlar
Mutluluk, kaplumbağayı kurtarmak gibi bir şey
Diyanet, İbadet, Ticaret Yazarlar
Diyanet, İbadet, Ticaret
Sevenlerin türküsünün şairi Makal -I- Yazarlar
Sevenlerin türküsünün şairi Makal -I-
Tanınma, tanınma, tanınma! Yazarlar
Tanınma, tanınma, tanınma!
İsrail’in kurbanları! Yazarlar
İsrail’in kurbanları!
Arda Güler’in mesajı: Türk’e durmak yaraşmaz! Yazarlar
Arda Güler’in mesajı: Türk’e durmak yaraşmaz!