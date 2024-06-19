Sansarlar önce kavga etti sonra birlikte su içti

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğanın sevimli sakinlerinin su için yaşadığı anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Videoda, iki sansarın su için tatlı bir kavgaya tutuştuğu anlar yer alıyor. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sansarların suya olan ihtiyacı için küçük bir rekabete girdiği anlar, doğal yaşamın sevimli yönünü gözler önüne seriyor. Videonun sonunda ise sansarların kavgayı sonlandırarak beraber su içtikleri görülüyor. Bu tatlı barış anı, izleyenlerin kalbini ısıttı.