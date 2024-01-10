Merakla beklenen dizideki Dilber’in hikayesi ortaya çıktı

Kanal D’de yayınlanacak ‘İnci Taneleri’ dizinin tek fragmanı ortalığı ayağa kaldırdı. Fragmanda Hazar Ergüçlü’nün oynadığı ‘Dilber’ karakterinin pavyondaki dans sahnesi sosyal medyada viral oldu. Söz konusu görüntü internette en çok paylaşılan ve beğenilen videolardan biri oldu.

NASIL HAZIRLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün çok konuşulan dans sahnesine nasıl hazırlandığı ortaya çıktı. Kanal D Haber’de yayınlanan görüntülerde Ergüçlü’nün dans dersi görüntüleri yer aldı.

4 AY BOYUNCA DERS ALDI

Kanal D’de yer alan haberde Ergüçlü’nün çok konuşulan dansı için 4 ay boyunca hazırlandığı belirtildi. Ergüçlü’nün, daha önce Anadolu Ateşi’nde de yer alan oyuncu Elif Erol’dan ders aldığı ortaya çıktı. Haberde, Ergüçlü’nün dans dersinden görüntüler de yer aldı. Ergüçlü’nün haftada 4 gün saatlerce prova yaptığı öğrenildi.

ANKARALI EZO’DAN DERS ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Hazar Ergüçlü’nün daha önce Ankaralı Ezo’dan ders aldığı iddia edilmiş ancak bu haber yalanlanmıştı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde

Ezo, “Arkadaşlar İnci Taneleri'nde Sincanlı Erkal Soner'le birlikte abimdir kendisi benim. 4 ya da 5 sene öncesi bir video çektik. Bu videonun buralara geleceğini ikimiz de tahmin edemiyorduk. Ona da başarılar diliyorum abime. Ayağına taş değmesin” demişti.

Ankaralı Ezo, Hazar Ergüçlü'ye kendisinin ders vermediğini fakat onun dansından esinlenildiğinin doğru olduğunu söylemişti.