Dilber'in dansı 26 milyon izlendi. İnci Taneleri fragmanı yayınlandı dilber ortalığı yıktı

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri dizisi daha yayına girmeden ekrana gelen tanıtımları ile gündeme bomba gibi düştü.

Kanal D ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak olan İnci Taneleri dizisinin tanıtım videoları yayınlandı. Pavyonda dans eden Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği sahneler sosyal medyada çok beğenildi ve 26 milyon izlendi.

Dans sahnesindeki şarkının sahibi Sincanlı Erkal da gündeme geldi.

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının yanı sıra Sincanlı Erkal’ın “Gemileri Yakarım” şarkısı da çok beğenildi.

Şarkıyı seslendiren Sincanlı Erkal, o şarkının hikayesini, İnci Taneleri Dilber'i anlattı.

İnci Taneleri tanıtımı kısa sürede YouTube, Instagram, Facebook başta olmak üzere birçok sosyal mecrada 26 milyonun üzerinde izlenerek bir rekora imza attı.

MİLYONLARA ULAŞTI

Gemileri Yakarım’ın tüm Türkiye’nin dilinde olduğunu ifade eden Erkal Soner duygularını şu sözlerle ifade etti:

Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana... Hollanda’dan, Belçika’dan, Danimarka’dan... Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor.

Çekimlerin 10 saat sürdüğünü belirten ünlü isim “Aslında her şey bir anda sahnede gelişti. Çekimler yaklaşık 10 saat sürdü ve 10 saat boyunca canlı canlı çaldık.” dedi.