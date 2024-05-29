Sahibinin sokakta kedi sevdiğini gören kedilerin kıskançlığı güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Sahibinin sokakta kedi sevdiğini gören kedilerin kıskançlığı güldürdü

Pencere önünde oturan iki kedinin, sahibinin dışarıda kedi sevdiğini görmesi üzerine sergiledikleri kıskançlık anları izleyenleri güldürdü.

Kediler, sahiplerinin üzerine başka hayvanların kokusu sindiğinde kıskançlık yaşayabilirler. Ancak bu yaşanan olay, kedilerin hissedebileceği kıskançlığı gözler önüne serdi. Camın önünde oturan ev kedilerinin, dışardaki sahiplerinin başka bir kediyi sevdiği anlara şahit olması onları sinirlendirdi.

Yaşadıkları kıskançlıkla sinirli bir şekilde miyavlayan ve tıslayan kediler, sahiplerinin dikkatini çekmeye çalıştılar. Ancak sahipleri, dışarıdaki kediyi sevmeye devam edince kedilerin tepkisi de arttı. İzleyenleri güldüren bu komik anlar, kedilerin insanlar gibi duygusal tepkiler verebildiğini bir kez daha gösterdi.

Son Haberler
Fatih Erbakan: Amerikan doları kaldırılacak İslam dinarına geçilecek Gündem
Fatih Erbakan: Amerikan doları kaldırılacak İslam dinarına geçilecek
CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu Yaşam
CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu
Emirdağ'da tırla kamyonet çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Emirdağ'da tırla kamyonet çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı
İbn-i Sina'nın herkese önerdiği Sirkencübin şerbeti. Mevlana mutlaka içermiş Sağlık
İbn-i Sina'nın herkese önerdiği Sirkencübin şerbeti. Mevlana mutlaka içermiş
Sevgilisini öldürüp, intihar etti Yerel Haberler
Sevgilisini öldürüp, intihar etti
77 çeşit çiçeğin çiçek açmasını görüntülemek için 30 bin saat çekim yaptı Video
77 çeşit çiçeğin çiçek açmasını görüntülemek için 30 bin saat çekim yaptı
İsrail kritik bölgeyi ele geçirdi. Gazze'nin dış dünyayla iletişimi fiili olarak kesildi Dünya
İsrail kritik bölgeyi ele geçirdi. Gazze'nin dış dünyayla iletişimi fiili olarak kesildi