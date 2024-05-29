Sahibinin sokakta kedi sevdiğini gören kedilerin kıskançlığı güldürdü

Kediler, sahiplerinin üzerine başka hayvanların kokusu sindiğinde kıskançlık yaşayabilirler. Ancak bu yaşanan olay, kedilerin hissedebileceği kıskançlığı gözler önüne serdi. Camın önünde oturan ev kedilerinin, dışardaki sahiplerinin başka bir kediyi sevdiği anlara şahit olması onları sinirlendirdi.

Yaşadıkları kıskançlıkla sinirli bir şekilde miyavlayan ve tıslayan kediler, sahiplerinin dikkatini çekmeye çalıştılar. Ancak sahipleri, dışarıdaki kediyi sevmeye devam edince kedilerin tepkisi de arttı. İzleyenleri güldüren bu komik anlar, kedilerin insanlar gibi duygusal tepkiler verebildiğini bir kez daha gösterdi.