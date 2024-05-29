77 çeşit çiçeğin çiçek açmasını görüntülemek için 30 bin saat çekim yaptı

Doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmek ve çeşitliliğini daha yakından tanımak isteyen bir sanatçı, 77 farklı çiçeğin çiçek açma süreçlerini yakından incelemek üzere büyük bir çaba harcadı. Tam 30.000 saatlik bir çekim maratonu boyunca, farklı türlerden çiçeklerin tohumlanıp çiçek açtığı anlar titizlikle kaydedildi. Bu olağanüstü çalışma, doğanın çeşitliliğini ve benzersiz güzelliklerini gözler önüne serdi.

Sanatçının gözlem serüveni, her bir çiçeğin doğal yaşam döngüsünü yakından izleyerek başladı. Zamanla, her çiçeğin kendine özgü bir hikayesi ve çiçeklenme ritüeli olduğu ortaya çıktı. Günler, haftalar ve aylar boyunca süren bu çekim maratonunda, doğanın zarafeti ve gücüne tanık olmak mümkün oldu.