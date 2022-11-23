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Meral Akşener, Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alevi sivil toplum kuruluşlarının genel başkanları ile Parti Genel Merkezi’nde görüştü. 

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 19:55
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Meral Akşener, Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile görüştü

Meral Akşener, Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile görüştü
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(ANKA)  Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Cuma Erçe ve Demokratik Alevi Dernekleri Genel Başkanı Mustafa Karabudak'ı İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Akşener’in; Alevi sivil toplum kuruluşlarının genel başkanları ile Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmesine İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak da katıldı.

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